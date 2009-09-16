Російського біженця примусили підписатися під поверненням в РФ

Позавчора, 14 вересня, в Києві був затриманий і доставлений в Деснянський районний відділ міліції м. Києва журналіст Олександр Косвінцев. Там його опитали на прохання УВС Кемеровської області.

«Приводом стала сфабрикована ще в 2006 році кримінальна справа щодо незаконного підприємництва Автономної некомерційної організації «Газета» Российский репортер», співзасновником і керівником якої я був , – розповів Олександр Косвінцев ОРД. – Ніякою іншою діяльністю, крім випуску газети, ми не займалися. Зате багато писали про корупцію і всякого роду темні справи високих чинів регіональної адміністрації на чолі з відомим Амангельди Молдигазеевічем Тулєєвим, обласної прокуратури, управління ФСБ, податкових органів. Справа розслідується міліцією, але чомусь обшук свого часу проводив співробітник ФСБ. Шукали сліди міфічної підприємницької діяльності, а вилучили комп’ютер з матеріалами журналістських розслідувань... Мене оголосили у федеральний розшук. Два роки не чіпали, хоча десятки ЗМІ писали, де я живу і працюю. І ось знову заворушилися, хочуть повернути до Росії ».

У Деснянському райвідділі міліції, як розповів Косвінцев, з ним обійшлися ввічливо. Однак, незважаючи на пред’явлення їм посвідчення біженця (цей статус Україна надала журналісту в грудні 2007 року), взяли з нього розписку про те, що він зобов’язується з’явитися до Росії.

«Звичайно ж, я сказав співробітникам Деснянського райвідділу міліції, що не збираюся повертатися до Росії, – продовжив свою розповідь біженець. – Я перебуваю під захистом України, для отримання цього статусу мною була представлена маса документів, публікацій та клопотань Союзу журналістів Росії, Фонду захисту гласності, руху «За права людини», російського ПЕН-центру. На це в райвідділі мені ввічливо відповіли, мовляв, у такому випадку ми будемо змушені залишити вас у себе. Начебто пожартували так... Але які жарти з людиною в моєму становищі! У мене 9-річна дочка, у якої зараз в Києві, крім мене, нікого нема. Щоб пройти зі співробітником міліції на це опитування-допит, мені довелося зняти її з уроків у школі... Загалом, я був змушений написати розписку, що повернуся до Росії і з’явлюсь в обласне УВС".

«Так, наша міліція вміє переконувати... Але, що не кажи, а Косвінцев правильно зробив, що написав потрібний папір. Адже ще невідомо чим би все могло обернутися... Українські чиновники вкрай погано виконують взяті Україною зобов’язання щодо осіб, які шукають в нашій країні притулку. Так, минулого року всупереч рішенню суду був екстрадований до РФ російський бізнесмен Олег Кузнєцов, що отримав статус біженця. Кузнецова відправили у руки його переслідувачів всупереч рішенню українського суду, який відмовив у задоволенні позову Генпрокуратури, яка наполягала на екстрадиціі", - пише ОРД.

«Хотілося б думати, що подія є непорозумінням, яке повинне з’ясуватися, – каже Олександр. – Тим більше що, як мені здалося за ці два роки, співробітники міліції в Україні з повагою ставляться до журналістів. Сподіваюся, що взаємно. Проте при необхідності я маю намір звернутися по допомогу до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ».

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