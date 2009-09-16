Слухання в рамках кримінальної справи проти Влада Галкіна по звинуваченню його побитті співробітників міліції
14:13, 16 вересня 2009Права людини
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10-00 в п`ятницю 18-09-09 в Оболонському суді Києва продовжаться слухання в рамках кримінальної справи проти Влада Галкінапо звинуваченню його побитті співробітників міліції і злісній непокорі останнім.
Місце: вул. Тимошенко, 2-"Е".
Суддя - Дев`ятко В.
Тел. для довідок 8-050-947-5564.
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