Слухання в рамках кримінальної справи проти Влада Галкіна по звинуваченню його побитті співробітників міліції

10-00 в п`ятницю 18-09-09 в Оболонському суді Києва продовжаться слухання в рамках кримінальної справи проти Влада Галкінапо звинуваченню його побитті співробітників міліції і злісній непокорі останнім. Місце: вул. Тимошенко, 2-"Е". Суддя - Дев`ятко В. Тел. для довідок 8-050-947-5564.

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