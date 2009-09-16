Сьогодні, у середу, 16 вересня, з благословення Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та за ініціативи Київської медіа-профспілки у храмах Української православної церкви Київського патріархату відбудеться панахида за загиблими журналістами з нагоди Дня пам’яті загиблих журналістів.

У Києві панахиду буде відправлена о 18:00 у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі.