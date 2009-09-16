Нардепи вирішили запровадити рабство?

Громадянський фронт проти узаконення рабства протестує проти законопроекту «Про соціальний діалог» і проекту нового Трудового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, 4 березня під головуванням керівника Федерації профспілок України Василя ХАРИ, який також є Головою Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, Комітет схвалив нову редакцію проекту Закону України «Про соціальний діалог», котру рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому.

"У цій новій редакції законопроект передбачає жорсткий поділ діючих у країні профспілок та їхніх об’єднань на «репрезентативні» (які матимуть право на участь в офіційних механізмах соціального діалогу, управлінні соцстрахом та веденні колективних переговорів) і «нерепрезентативні», котрі всіх цих прав не матимуть", - заявляють у Громадянському фронті проти узаконення рабства

На думку представників цієї організації, нові, пропоновані В.ХАРОЮ вимоги до «репрезентативності» "здатні поставити за межі офіційного механізму соціального діалогу переважну більшість нових незалежних профспілкових організацій та об’єднань, що утворилися в Україні з кінця 80-х – початку 90-х років".

Крім того, за даними Громадянського фронту проти узаконення рабства, за прийняття нового Трудового кодексу у першому читанні проголосувала переважаюча більшість – 386 народних обранців. Законопроект викликав неоднозначну оцінку суспільства. Громадянський фронт, зокрема, стверджує, що новий Трудовий кодекс полегшує процедуру звільнення (згода професійної спілки на звільнення не потребуватиметься), запроваджує дискримінацію за місцем роботи (працівники «суб`єктів малого підприємництва» користуватимуться меншим об`ємом прав), надає право роботодавцю видавати власні нормативно-правові акти, які зможуть заміняти собою колективний договір і не потребуватимуть узгодження з профорганом.

Мережа незалежних студентських профспілок «Пряма Дія» виступає за повне відхилення даних законодавчих ініціатив, оскільки подібні дії є "передумовою для запровадження законного рабства в Україні".

Довідка УНІАН. Громадянський фронт проти узаконення рабства – коаліція низових рухів, громадських, студентських та профспілкових організацій з метою "протидії законодавчому закріпленню поневолення людей в Україні". Створена на початку вересня 2008 року. До Фронту входить мережа незалежних студентських профспілок «Пряма Дія», заснована з ініціативи студентів Київського національного університету ім. Шевченка і легалізована 15 квітня 2009 року. Профспілка має осередки в низці столичних університетів, а також в кількох обласних центрах України.