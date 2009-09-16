Лікарі відмовили вагітній ВІЛ-позитивній жінці

Благодійна асоціація “Світло надії” звертає увагу на грубе порушення прав ВІЛ-позитивної людини – відмову у наданні невідкладної медичної допомоги.

20 серпня Олена Куліш, мешканка Полтави, клієнтка сервісних програм для ВІЛ-інфікованих благодійної асоціації “Світло надії”, після відвідання обласного СНІД-центру отримала діагноз - завмерла вагітність. Звернувшись до міського пологового будинку для госпіталізації, Олена отримала відмову через відсутність у неї паспорта. При цьому жінка, а також соціальні працівники "Світла Надії", що супроводжували її свідчать, що під час огляду пацієнтки медичні працівники ображали її, назваючи «наркоманкою» та повторювали, що вони не хочуть мати справи з ВІЛ-інфікованими.

Після цього Олена змушена була поїхати до Решетилівки, де вона зареєстрована, проте і там отримала відмову.

Після повернення до Полтави стан дівчини різко погіршився – почались запаморочення, відкрилась кровотеча. Тільки після особистого втручання заступника начальника ГУОЗ, до якого звернулись представники БА “Світло надії”, Олену Куліш таки вдалось госпіталізувати у Полтаві, де їй була надана необхідна медична допомога.

Пізніше працівники БА «Світло надії» дізнались про справжню причину відмови ВІЛ-позитивній жінці у медичній допомозі – небажання псувати статистику дитячої смертності по області. У зв’язку з вищенаведеними фактами, БА «Світло надії» заявляє про необхідність проведення службового розслідування фактів лікарського недбальства та вжити заходів для покарання винних медпрацівників. Також БА «Світло надії» наголошує на недопустимості порушення прав ВІЛ-інфікованих осіб та проводитиме контроль за дотриманням їхніх прав для недопущення подібних випадків у майбутньому.

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