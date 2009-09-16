Скільки в’язнів вмирає в неволі?

У 2008 році в установах виконання покарань, включаючи СІЗО та лікарні відомства, вмерло 765 осіб, в тому числі у виправних колоніях 602 особи та у слідчих ізоляторах 163 особи.

Про це йдеться у відповіді Департаменту з питань виконання покарань на інформаційний запит «Донецького Меморіалу».

Як повідомляє Тюремний портал, це найвищий показник за останні три роки, а якщо врахувати, що чисельність в’язнів постійно зменшується, то коректніше буде порівнювати показник смертності в розрахунку на 1 тисячу ув’язнених. У 2008 році він склав 5,24 (для порівняння – у 2003-2004 роках 4,3, тобто на 22% менше).

Кількість випадків суїциду у 2008 році – 40 – є найменшою за абсолютним показником, але в розрахунку на 1 тис. ув’язнених цей показник (0,27) більшим був лише у 2007 році – 0,36, але він є більшим, ніж у 2003-2005 роках. Цих випадків трапилось в установах – 29, у слідчих ізоляторах – 9, у виправних центрах – 1 та 1 адмінпокараний в ЛТП (лікувально-трудовий профілакторій - УНІАН).

На думку правозахисників, чинники, які впливають на смертність в установах відомства, потребують дослідження, але очевидним є те, що "говорити про покращення ситуації в останні роки, як це робило недавнє керівництво департаменту – це надавати суспільству неправдиву інформацію".