Презентація документального фільму “Повернення додому”

17 вересня - 16-00 - В Будинку кіно відбудеться презентація документального фільму “Повернення додому”. Організатори - Фонд АНТИСНІД Олени Франчук, МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”, МБФ “Відродження”. Учасники: Катя, головна героїня фільму; Галина Скіпальська, “Українська фундація громадського здоров’я”, Ольга Бєляєва, голова правління Асоціації учасників замісної терапії України; Дмитро Шерембей, директор відділу комунікації, політики та адвокації Всеукраїнської мережі ЛЖВ, клієнти програми ЗТ у м.Києві (вул.. Саксаганського, 6). Телефони: 278-84-43, 8-097-534-54-10, 425-46-13.

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