Перегляд документальної стрічки “Кіловат-години / Kilowatt”

17 вересня - 18-00 - Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) та Молодіжний правозахисний центр в рамках всеукраїнського кінофестивалю “Стале життя” проведуть засідання Київського медіа-кіноклубу. У програмі - перегляд документальної стрічки “Кіловат-години / Kilowatt” Режисер: Джефф Беррі, США (Кнайп-клуб “Купідон”, вул. Пушкінська, 1-3/5). Потрібна акредитація. Телефон: 8050 3346604 до 16 вересня.

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