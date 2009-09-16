18 вересня о 13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Україна за 120 днів до виборів: результати моніторингу КВУ». Будуть презентовані результати моніторингу КВУ передвиборчої ситуації в Україні. Моніторинг стосувався наступних тем: початок роботи виборчих штабів у центрі і регіонах; агітаційна кампанія – передчасний старт; якість реєстру виборців та процес його уточнення. В роботі візьме участь Олександр Черненко, голова Правління КВУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 464-5435. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.