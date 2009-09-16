Москаль вимагає заборонити партію «Хізб ут-Тахрір» в Україні

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить Службу безпеки заборонити партію «Хізб ут-Тахрір» на території держави.

«Заступник міністра просить СБУ зібрати матеріали та заборонити дану партію в судовому порядку через Міністерство юстиції України», - повідомляє прес-служба міліції Криму.

За даними Г.МОСКАЛЯ, керівники незареєстрованої у встановленому порядку в Україні партії «Хізб ут-Тахрір» в газеті «Возрождение» від 15 вересня заявили: «…метою Хізб ут-Тахрір є відродження ісламського способу життя, шляхом встановлення ісламської держави Халіфат, яка втілюватиме закони Ісламу й поширюватиме ісламський заклик по всьому світу для всього людства».

Дані заклики грубо порушують ст.2 Конституції України і підпадають під дію ст.110 Кримінального кодексу, заявили у міліції.

Г.МОСКАЛЬ звернувся до голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з листом, у якому запрошує виконати вимогу ст. 2 Конституції, де сказано: «Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою», й порушити кримінальну справу за ст.110 проти лiдерiв незареєстрованої в Україні партії.

Довідка УНІАН. Партія “Хізб-ут-Тахрір” була створена у 50-ті роки минулого століття, щоб “пробудити ісламську громаду від занепадницького стану, в якому вона опинилася, звільнити її від впливу думок, законів і систем держав безвір’я”. Також одним з її завдань є діяльність з відродження всесвітнього “Ісламського Халіфату та ісламського способу життя”, поширення “ісламського заклику в усьому світі”. “Хізб-ут-Тахрір” не входить до переліку організацій Ради безпеки ООН, як терористична організація. Осередки «Партії визволення» – саме це у перекладі означає «Хізб ут-Тахрір» – легально діють у понад 40 країнах світу