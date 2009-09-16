”Правозахисник” програв суд журналістам

Печерський районний суд м.Києва вирішив залишити без задоволення позов Едуарда БАГІРОВА до Юрія ШЕЛЯЖЕНКА, Ірини КОСМІНОЇ-БАГІРОВОЇ, Миколи ГАБЕРА, Олени ПРИТУЛИ про відшкодування моральної шкоди та спростування поширеної інформації.

Про це УНІАН повідомив журналіст Юрій ШЕЛЯЖЕНКО.

"Таким чином, Багіров не зміг засудити журналістів за публікацію критичного матеріалу", - сказав він.

Стаття, яка, на думку Е.БАГІРОВА, нанесла йому моральну шкоду, була опублікована на сайті "Народна правда" 9 жовтня 2008 року і зветься "Правозащитный Хлестаков" надувает простаков".

За словами Ю.ШЕЛЯЖЕНКА, спочатку Е.БАГІРОВ вимагав лише відшкодування моральних збитків, але напередодні вирішального засідання змінив позовні вимоги: у нових вимогах він зажадав ще й спростування.

"Судові було надано докази фактів, викладених у статті. Однак пан Багіров зосередився на доведенні "образливого характеру" окремих оціночних суджень, не заперечуючи по суті стосовно наведених фактів", - заявив Ю.ШЕЛЯЖЕНКО.

Зокрема, за його словами, представник позивача заявив на останньому засіданні 15 вересня, що слово "торговець" є образливим та зневажливим. "Дивно, чому пан Багіров так не любить підприємців – навіть закликав "вішати" їх, виступаючи днями в ефірі телеканалу "1+1". Отак, за допомогою фізичної розправи, "правозахисник" пропонував вирішувати трудові конфлікти!" - сказав журналіст.