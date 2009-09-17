У Києві вшанували пам’ять Георгія Гонгадзе

На Майдані Незалежності у Києві відбулась акція вшанування пам’яті вбитого журналіста Георгія Гонгадзе та інших журналістів, які загинули за час незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході взяли участь близько 200 осіб, серед яких мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, народні депутати і представники громадськості.

Акція приурочена до дев`ятих роковин зникнення Г.Гонгадзе.

Учасники заходу пов’язали чорні стрічки з написами “Вимагаю правосуддя”, встановили плакат із зображенням профілю Г.Гонгадзе та виклали на асфальті свічками ім’я “Гія”.

О 20.00 присутні вшанували пам’ять загиблих журналістів хвилиною мовчання.

Як зазначили учасники заходу, сьогодні вони згадують не лише Г.Гонгадзе, а й ще 63 журналістів, які загинули за час незалежності України.

Присутні вимагали об’єктивного і чесного розслідування вбивства журналіста та встановлення замовників злочину.

Після хвилини мовчання учасники акції понесли квіти до пам’ятника Г.Гонгадзе та іншими журналістам, які загинули за нез’ясованих обставин.

Після акції у Києві аналогічний захід розпочався у Львові, де навчався Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві журналіста трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня ц.р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.