В наступному році на суди треба дати на 10% більше

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК прогнозує, що наступного року бюджетні видатки на утримання судової системи збільшаться приблизно на 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Видатки наступного року на утримання судової системи можуть збільшитись на приблизно 10%», - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що видатки на капітальне будівництво та ремонти приміщень судів можуть не зменшитись, а навіть зрости.

Разом із тим М.ОНІЩУК зауважив, що «фінансування судової системи тенденційно не забезпечує реальні і повні проблеми судової системи для здійснення правосуддя».

Він не виключив, що в разі збільшення видатків на судову систему треба враховувати «соціальний запит громадян», оскільки рішення судів певною мірою не задовольняє людей.

«Цей запит залишається актуальним», - наголосив міністр.