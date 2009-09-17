Українські правозахисники вимагають від Саакашвілі вибачень

Грузинська влада має вибачитися перед громадянами, які зазнали кримінального переслідування тільки через те, що перебували на території Абхазії або Південної Осетії.

Така вимога міститься у заяві Інституту "Республіка", текст якої передано агентству УНІАН.

"Як нам стало відомо, понад 20 громадян різних країн (серед них - щонайменше двоє українців - УНІАН) були піддані грузинською владою на цій підставі кримінальному переслідуванню. Дехто з них зараз знаходиться у грузинських в’язницях", - повідомив голова правління Інституту "Республіка" Володимир ЧЕМЕРИС.

Українські правозахисники обурені діями грузинської влади і вимагають від неї вибачитись за принизливе ставлення перед постраждалими українцями Богданом ГОЛИШЕНКОМ, Марією СЛОБОДЯНИК та громадянами інших країн, які зазнали кримінального переслідування.

Крім того, Інститут "Республіка" вимагає припинити будь-яке переслідування туристів, які "осмілились їздити туди, куди не бажає грузинська влада", і просить внести зміни до закону Грузії „Про окуповані території” та Кримінального кодексу Грузії для того, щоб грузинське законодавство відповідало загальноприйнятим нормам права.

Зокрема, правозахисники просять скасувати пункт «а» частини 2 статті 322 Кримінального кодексу Грузії «групове порушення правил входження на окуповані території», яка передбачає кримінальне переслідування громадян будь-яких країн світу, які з будь-яких причин (в тому числі і як туристи) перебували на території Абхазії або Південної Осетії і заборону їх в’їзду до Грузії протягом 4 років.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Батумський міський суд (Грузія) засудив молоду подружню пару з України за порушення правил входження на окуповані території із присудженням кожному до сплати штрафу у 5 тис. ларі. За словами адвоката, під конвойним супроводом туристи заплатили 6 тис. доларів і їх відразу передали в руки консула.

20 серпня Міністерство закордонних справ України поширило звернення із рекомендацією громадянам України утриматись від відвідання території Абхазії та Південної Осетії та в’їзду до Грузії через пункти пропуску „Адлер” і „Нижній Зарамаг” на грузинсько-російській ділянці кордону, у зв’язку з прийняттям Грузією Закону „Про окуповані території”, яким забороняється в’їзд на ці території для громадян іноземних держав та осіб без громадянства.

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