Аборти роблять 40% українок

Через низьку обізнаність щодо методів контрацепції більш як 40% українських жінок репродуктивного віку хоч раз у житті робили аборт.

Про це повідомила начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Міністерства охорони здоров`я України Валентина КОЛОМЕЙЧУК під час прес-конференції «Обізнана жінка обирає найкращий контрацептив», на якій були презентовані результати міжнародного дослідницького проекту CHOICE.

Як повідомили УНІАН в Європейському товаристві з контрацепції та репродукції, за результатами дослідження, українські жінки, що мають вільний доступ до інформації про різні методи запобігання небажаній вагітності, найчастіше зупиняли свій вибір на нетрадиційних для нашої країни, але дуже запитуваних у розвинених західних країнах сучасних контрацептивах. Водночас дослідження показало, що до консультації з гінекологом у рамках проекту, найбільш популярним методом контрацепції був презерватив - 43,4%, проте кількість незапланованих вагітностей у разі його використання сягає 14 на 100 випадків використання. При цьому 6,8% опитаних взагалі не використовували контрацепцію. «Результатом низької обізнаності жінок щодо методів контрацепції є найвищий показник у Європі щодо кількості незапланованих вагітностей та абортів», - зазначила Світлана ЛУР’Є, керівник департаменту маркетингових досліджень компанії Proxima Research.

Про низький рівень обізнаності щодо контрацепції говорив і В`ячеслав КАМІНСЬКИЙ, головний фахівець з акушерства і гінекології Міністерства охорони здоров`я України: «Сьогодні все ще досить поширеними методами контрацепції є перерваний статевий акт і так звані «природні методи», що мають на увазі обчислення «небезпечних днів». У той час, як у всьому світі небезпечні дні обчислюють не для контрацепції, а для визначення днів, зручних для зачаття».

Проте, переважна більшість жінок, що брали участь в програмі CHOICE, змінили свій погляд на використовувані ними методи контрацепції. «Після консультацій найбільшу зацікавленість українські жінки, як і жінки інших країн, де проводилися дослідження, виявили до вагінального кільця. Після одержання повної та об’єктивної інформації про існуючі методи контрацепції 47,2% пацієнток обрали саме кільце», - повідомила С.ЛУР’Є. За її словами, роблячи свій вибір, жінки брали до уваги зручність використання (кільце жінка може ввести самостійно і має це робити лише один раз на місяць), ефективність, відсутність побічних ефектів і забезпечення стабільного циклу. Крім того, у рамках програми CHOICE було встановлено, що вагінальне кільце дозволяє підвищити якість сексуального життя жінок та їх партнерів.

На думку учасників прес-конференції, результати проекту СHOICE в Україні є цілком очікуваними. Подібний вибір говорить про свідомість українок і про те, що за наявності доступу до інформації про різні методи контрацепції, вони здебільшого зупиняються на найбільш сучасному засобі.