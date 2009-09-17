Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини за участю Президента

20 жовтня за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Києві відбудеться Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО на колегії міністерства.

Він також зазначив, що така нарада є традиційного, але цього року на ній буде розглядатися більш широкий спектр питань. Міністр пояснив, що будуть порушені проблеми не лише захисту прав сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також питання оздоровлення дітей, їх освіти, сімейна політика держави, дитячі правопорушення тощо.

Ю.ПАВЛЕНКО також повідомив, що з 1 по 14 жовтня керівництвом міністерства будуть проведені робочі зустрічі з керівниками облдержадміністрацій щодо цих питань для виявлення проблем у сфері захисту прав дітей, недоліків у роботі в цьому напрямку облдержадміністрацій та пошуку шляхів їх усунення.

Як зазначив міністр, керівникам ОДА потрібно серйозно поставитися до цих поїздок, щоб до списку нагороджених, який традиційно готується, не додався «невеликий список заохочених до роботи».