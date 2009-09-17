Луценко розповів комісару Ради Європи, як міліція захищає права людини

У Міністерстві закордонних справ України відбулася зустріч міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, уперше Т.ХАММАРБЕРГ відвідав Міністерство внутрішніх справ України у 2006 році. Під час тієї зустрічі він був поінформований про діяльність МВС України в галузі забезпечення прав людини. Зокрема, щодо існування в МВС України посади радника міністра з прав людини та гендерних питань, а також функціонування мобільних груп та громадських рад.

Т.ХАММАРБЕРГ високо оцінив здійсненні в 2005-2006 роках кроки міністерства у напрямку створення системи забезпечення прав людини та висловив сподівання, що така робота буде здійснюватися і надалі.

Інформація про результати відвідування України комісара Ради Європи з прав людини була представлена у вигляді його доповіді. В доповіді містився стислий огляд ситуації з цього приводу в Україні та надані рекомендації щодо її поліпшення.

На виконання цих рекомендацій МВС розробило відповідний план заходів, який був затверджений розпорядженням міністра внутрішніх справ.

Сьогодні Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що відповідно до цього плану працівники міліції, в першу чергу, звертають увагу на порушення прав людини під час затримання та арешту, перебування осіб в спецустановах ОВС, на стадії досудового слідства. Окремо вживаються заходи щодо протидії будь-яким проявам національної та расової дискримінації, а також ксенофобії, порушення прав мігрантів і біженців.

“Ще три роки тому вперше в Україні публічно визнали расові злочини, а до цього їх кваліфікували як хуліганські дії стосовно іноземців, - повідомив Ю.ЛУЦЕНКО. – Наразі в МВС України навіть створено відповідний підрозділ з розслідування таких злочинів”.

За словами міністра, “у протидії застосуванню фізичного впливу з боку працівників міліції стосовно затриманих важливу роль відіграють підрозділи Служби внутрішньої безпеки МВС України. Лише цього року за матеріалами Служби прокуратурою було порушено понад 400 кримінальних справ проти тих працівників органів внутрішніх справ, які переступили межу закону”.

“Проте, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, позитивною є тенденція щодо щорічного зменшення приблизно на десять відсотків скарг людей на незаконні дії посадовців. Водночас із 30 тисяч відповідних заяв громадян цього року підтвердилася лише кожна десята”.

Одним із пріоритетних напрямків в діяльності Міністерства внутрішніх справ є створення та функціонування системи забезпечення прав людини в діяльності міліції. Так, у 2004 році в структурі Центрального апарату МВС була введена посада радника міністра з прав людини та гендерних питань, яку сьогодні обіймає Катерина ЛЕВЧЕНКО.

Важливою подією 2005 року є початок функціонування Громадської ради МВС України з питань забезпечення прав людини. А наступного року розпочався процес створення громадських рад на рівні УМВС та ГУМВС. Знаковою подією для Міністерства внутрішніх справ України стало створення у 2008 році Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС. Тоді в кожній області були призначені помічники міністра з прав людини. Серед них – 40 відсотків - працівники правозахисних організацій, а 60 - колишні працівники ОВС.

“Я вражений роботою таких мобільних груп та чув позитивні відгуки від своїх колег, - зауважив Т.ХАММАРБЕРГ. – Хоча ви успадкували дуже складну систему часів Радянського Союзу – жорстокого поводження з людьми та безвідповідальності. І тому особливо приємно бачити результати роботи МВС України з дотримання прав людини”.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО повідомив Комісарові Ради Європи, що з метою вдосконалення захисту прав людини, запобігання жорстокому ставленню до громадян з боку працівників міліції, в МВС України підписано відповідний наказ.

На завершення зустрічі сторони висловили сподівання на плідну співпрацю.