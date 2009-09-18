В Україні, незважаючи на кризу, можна заробляти на інтелекті

Сьогодні в Україні, незважаючи на кризу, є можливість заробляти на інтелекті, знаннях, наукових досягненнях так, як це відбувається в усіх економічно розвинених державах.

Таку думку висловив голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ, відкриваючи урочисте засідання, присвячене Дню винахідника і раціоналізатора, в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут".

"Усе більше в нашому суспільстві утверджується розуміння того, що саме інтелект і знання є дійсним капіталом нації. Нині сприяння ефективному використанню досягнень творчих особистостей – учених, новаторів, винахідників – людей, здатних генерувати нові ідеї та втілювати їх в реальні технології, продукцію, – є одним з найважливіших напрямів державної політики у сфері інтелектуальної власності", - сказав М.ПАЛАДІЙ.

За інформацією Держдепартаменту інтелектуальної власності, статистичні дані винахідницької активності свідчать про високий інтелектуальний потенціал вітчизняних новаторів. Зокрема, з 1996 року 45 винахідників України було нагороджено медалями Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) у різних номінаціях, а також 7 підприємств – Почесною відзнакою ВОІВ у вигляді пам’ятного знака особливого зразка. Щорічні конкурси „Винахід року” показали, що в нашій державі є винаходи, зокрема в галузі медицини, агропромисловості, електроніки та комунікацій, які можуть бути основою найсучасніших технологій і приносити державі значні прибутки.

Однак при цьому, за словами М.ПАЛАДІЯ, значну кількість об’єктів права інтелектуальної власності в Україні не залучено до цивільного обігу, нові товари й послуги не представлено навіть на національному ринку, а це – величезний резерв як для економіки держави в цілому, так і для окремих підприємств.

"Важливо запровадити механізми ефективного перетворення інтелектуальних ресурсів нації, інтелектуального капіталу українського суспільства у виробництво матеріальних і духовних благ. Необхідно на державному рівні чітко визначити, які саме вітчизняні винаходи, новітні технології, досягнення у сфері культури й мистецтва забезпечать необхідний рівень конкурентоздатності на світовому ринку, і вкладати максимум зусиль у розвиток саме цих напрямів", - заявив М.ПАЛАДІЙ.

Під час урочистого засідання відбулося вручення нагород Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Золоті медалі отримали:

у категорії „Видатний винахідник” – Володимир КОЗЯВКІН – винахідник, лікар, автор методики технології лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом, наслідками травм і органічного ураження нервової системи;

у категорії “Кращий винахід 2008 року” – Володимир ЛЮЛЬКО – автор винаходу «Спосіб, пристрій та система для збору сировини від населення», (патент № 84293);

у категорії „Жінки-винахідники” – Світлана НЕДЕЛЬСЬКА, Таміла ШУМНА – автори винаходу «Спосіб прогнозування алергічних захворювань у дітей» (патенту № 83971).

"Я дуже щаслива, що так високо оцінили нашу роботу. В останні десятиліття алергічні хвороби перетворилися на глобальну медико-соціальну проблему. Саме її вирішенню й присвячено наш винахід. Завдяки його впровадженню ми можемо попередити розвиток алергії в дітей", - заявила одна із лауреаток Т.ШУМНА.