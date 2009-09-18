Постраждалих від торгівлі людьми поставлять на єдиний облік

В Україні планується запровадити єдиний облік постраждалих від торгівлі людьми.

Про це йшлося на засіданні Колегії Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Як поінформувала директор Департаменту сімейної і гендерної політики та організації оздоровлення Елла ЛАМАХ, облік постраждалих від торгівлі людьми планується проводити на базі управлінь (відділів) у справах сім`ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

За даними Мінсім’ї, в Україні зараз функціонує вісім центрів реінтеграції для осіб, які постраждали від торгівлі людьми (два в Одеській, по одному - у Волинській, Житомирський, Львівській, Чернівецькій, Херсонській областях та в м. Києві (медико-реабілітаційний)).

В прес-службі поінформували, що впродовж 6 місяців 2009 року було виявлено 197 злочинів, кваліфікованих за ст. 149 КК України („Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”), повернуто в Україну 229 поcтраждалих від торгівлі людьми, з яких 35 - діти, знешкоджено 8 організованих груп зазначеної спрямованості.

Задокументовано 42 факти торгівлі людьми, у тому числі 11 безпосередньо пов’язаних з трудовою експлуатацією.

Викрито 45 фактів шахрайства, пов’язаних із посередництвом у працевлаштуванні за кордоном, установлено 57 потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму понад 950 тис. грн.

Вербування і продаж людей здійснювався, як правило, з метою трудової та сексуальної експлуатації. Країнами призначення для жертв торгівлі з України найчастіше були Російська Федерація, Польща, Туреччина, Ліван, Ізраїль.