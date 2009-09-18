В Умані міліція затримала підлітка, який писав антисемітські гасла

Уманські правоохоронці затримали 14-річного хлопця, який напередодні масового приїзду паломників-хасидів в місто Умань Черкаської області біля місця, куди прибуватимуть автобуси з хасидами та могили цадика Нахмана написав антисемітські гасла. На паркані поблизу уманського заводу ”Мегометр” він чорною фарбою англійською мовою написав: ”Євреї мерзотники, євреї забирайтеся додому”. Поряд зобразив зірку Давида і перекреслив червоним. Трохи далі написав російською: ”Сопротивляйся!”

Представник Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана Даніель ДАЯН повідомив кореспонденту УНІАН, що цю провокацію вони розцінюють як звичайне хуліганство. Хулігани й антисеміти є завжди, тому хасиди вже звикли до цього і на подібне не зважають, зазначив він.

Міліціонери затримали неповнолітнього. Ім’я його не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. На батьків хлопця склали протокол. Матеріали передали до суду. Тепер батькам підлітка доведеться заплатити штраф. Комунальники зафарбували антисемітські написи.