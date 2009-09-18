У Києві з’явилися VIP-камери попереднього ув’язнення

У Києві в РУВС Шевченківського району на вулиці Герцена, 9, представили оновлені камери попереднього ув`язнення, пише Газета по-киевски.

У оновлених камерах Шевченківського РУВС тепер є туалет, рукомийник, матрац і білі простирадла, загальні гарячий душ і холодильник, пише видання.

Камери попереднього ув`язнення почали облаштовувати після того, як прокуратура опечатала їх через те, що вони не відповідають європейським стандартам. Ремонти почали робити в усіх райвідділах міста, зазначає видання.

Як розповів Петро Мірошниченко, начальник Шевченківської міліції, на ремонт пішло понад 300 тисяч гривень - частину грошей виділило МВС, решта коштів виділила Шевченківська райадміністрація, пише Газета по-київськи.

"Підозрюваний може перебувати в КПЗ тільки від трьох годин до трьох діб", сказав Мірошниченко.

Всього у райвідділі п`ять камер, розрахованих на 20 осіб. У міліції зазначають, що більше чотирьох затриманих в КПЗ не поміщають. До ремонту там були тільки двоярусні нари, темні стіни і слабке освітлення. Туалет був загальний, пише видання.

Камери по-європейськи тепер виглядають зовсім по-іншому - ті ж двоповерхові нари, біля них залізні тумбочки, в дальньому куті розташований туалет і рукомийник, розширене вікно. Стіни пофарбовано у світло-сірий колір, пише видання.

При вступі до КПЗ затриманому видають матрац, білизну, пухову подушку, вовняну ковдру, рушник і одноразові гумові тапочки. Усі речі нові, більшість ще в упаковці і складено в шафі в коридорі. Там також стоїть холодильник. В окремій кімнаті дві душові кабінки, є бойлер для гарячої води, пише видання.

"У кімнаті допитів тепер з`явився комп`ютер і принтер. Правда, для працівників, а не затриманих. Це значно полегшує роботу, не потрібно вже писати все від руки і бігти в іншу кімнату, щоб роздрукувати. Відвідувачів у нових камерах у нас ще не було, та й не думаю, що тепер їх кількість збільшиться після ремонту ", говорить старший інспектор-черговий Шевченківського РУВС Валерій Вартовий.