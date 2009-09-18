Білий дім звинуватили в порушенні прав інтернет-користувачів. Про це повідомляє «Новинар» із посиланням на The Washington Times.

За інформацією видання, адміністрація президента США збирає та зберігає в спеціальній базі даних усі коментарі в блогах Барака Обами. Це правило поширюється на всіх відвідувачів сторінок президента в соціальних мережах Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, YouTube, Vimeo і Slideshare. Коментарі до записів президента копіюються в спеціальну базу даних національного архіву.

Як відомо, у США з 1978 року діє закон, відповідно до якого вся офіційна інформація, що стосується президентів США, а також віце-президентів і співробітників адміністрації, збирається і зберігається в національному архіві. Ця інформація включає в себе також і листування офіційних осіб, за винятком приватного. Через п`ять років після відходу президента у відставку дані стають відкритими.

Відвідувачі сторінок Барака Обами в соціальних мережах не очікували, що їхні висловлювання потраплять в урядову базу даних, вважають опитані The Washington Times правозахисники. Адже це суперечить публічним обіцянкам президента США захищати право інтернет-користувачів на приватне життя.

У січні фахівці з команди Барака Обами, що відповідають за інформаційні ресурси, відкрили пошуковим системам практично повний доступ до раніше закритих розділів сайту Білого дому.