Журналісти телеканалу «Росія» заявляють, що їх не пустили в Україну

Журналісти телеканалу "Россия" заявляють, що їх не пустили в Україну.

Зокрема, оператор авторської програми журналіста Аркадія МАМОНТОВА Ігор БЄЛОКОПИТОВ повідомив по телефону російському агентству РІА «Новости», що знімальна група А.Мамонтова була затримана у п`ятницю вранці в київському аеропорту "Бориспіль".

Агентство зазначає, що самого А.МАМОНТОВА у складі групи не було, він збирався прибути в Україну пізніше.

"Мене затримали на митниці, допитали, після чого обшукали. Потім мене повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду проти України мені заборонено в`їзд у цю країну протягом п`яти років", - стверджує І.БЄЛОКОПИТОВ.

Після грузинсько-російського конфлікту журналісти, серед яких був І.БЄЛОКОПИТОВ, зняли фільм "Свій - Чужий". У цьому фільмі вони стверджували, що громадяни України брали участь в серпневій війні на стороні Грузії.

Цього разу знімальна група прямувала до України для зйомок нового фільму.

Водночас, як повідомили УНІАН компетентні джерела в правоохоронних органах, І.БЄЛОКОПИТОВУ з червня цього року заборонено в’їзд на територію України відповідно до ст. 25 закону України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» за розповсюдження недостовірної інформації про громадян України.