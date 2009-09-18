11 українських моряків в Мумбаї півтора року просиділи в металобрухті

Сьогодні о 9.00 ранку за київським часом на судні "Радомишль", яке більш ніж півтора року простояло на рейді індійського порту Мумбай, було спущено український прапор. Екіпаж залишив борт корабля й готується до повернення до Одеси.

Про це ІА "МІСТ-Одеса" в п`ятницю повідомив капітан-наставник служби безпеки ВАТ "Українське дунайське пароплавство" Олександр СТЕПАНЕНКО.

"Тепер у боротьбу за життєзабезпечення судна включилися місцеві служби. Наразі всі одинадцять членів екіпажу поселені в готель, почалися митні й міграційні формальності для їх вильоту в Україну", - сказав він.

За інформацією О.СТЕПАНЕНКА, екіпаж вилітає з аеропорту Мумбай у суботу вночі, о 02:00 за київським часом. Прибуття в міжнародний аеропорт "Одеса" очікується о 17:45 того ж дня.

Як повідомляв УНІАН, теплохід "Радомишль" прибув до Індії 1 лютого 2008 року в аварійному немореходному стані для продажу на металобрухт. Судно охоронялося й ледь утримувалося на плаву українським екіпажем із 11 осіб. На цьому тижні УДП, отримавши дозвіл Міністерства транспорту та зв`язку України, змогло реалізувати корабель. Підсумкова вартість продажу "Радомишля" поки не розголошується.