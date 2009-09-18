70% українців - за відкриті списки

Майже 70% громадян бажають голосувати за персональну кандидатуру депутата, тобто виступають за проведення виборів усіх рівнів за відкритими списками.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН, коментуючи результати соціологічного опитування, яке проводилось очолюваною ним установою з 8 по 12 вересня.

За його словами, 67,7% респондентів підтримують персональне голосування за депутата, 10% не вважають це за потрібне і 21,7% не змогли відповісти на запитання.

Разом з тим, 75,7% опитаних висловились на підтримку скорочення кількості народних депутатів, 9,2% не підтримали цю ідею.

При цьому 84,2% опитаних переконані, що депутатів необхідно позбавити недоторканності й 6,6% висловилися проти цього.

Аналізуючи ці дані опитування, Ю.РУБАН сказав: "Очевидно, дивлячись не реальне сьогоднішнє функціонування Верховної Ради, громадяни схиляються до того, що Україні потрібне проведення парламентської реформи".

Опитування проводилось Національним інститутом стратегічних досліджень з 8 по 12 вересня. За цей період інститут за квотною вибіркою опитав 2010 респондентів у всіх областях України, АР Крим, м.Києві. Похибка вибірки становить 2,2%.