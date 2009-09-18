Десятки жителів міста Вишневого взяли в облогу мера

Десятки жителів міста Вишневого сьогодні заблокували виїзд автомобіля міського голови Вишневого Анатолія ГОШКА, коли той намагався залишити міську раду.

Як повідомив УНІАН депутат міської ради Вишневого Андрій КУЦЬ, жителі міста й опозиційні до А.ГОШКА депутати вимагали скликання позачергової сесії міської ради, щоб розглянути питання про ситуацію в місті. (Як повідомляв УНІАН, у місті Вишневому Київської області при отриманні хабара в розмірі 2,5 млн. грн. затримано заступника мера міста Вишневе. Про це заявив на прес-конференції в Донецьку міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО. Він пояснив, що хабар вимагали за виділення 10 гектарів землі на території, що належала міській громаді, під будівництво комерційного центру).

Депутати міської ради, за словами А.КУЦЯ, вимагають додаткової інформації, пов’язаної з затриманням міського чиновника. За його словами, разом із заступником мера затримано депутата міськради й директора одного з підприємств, у якому міській раді належить 15% статутного фонду. За інформацією А.КУЦЯ, цей директор перебуває в родинних стосунках з заарештованою посадовою особою.

А.КУЦЬ сказав, що питання щодо виділення 10 га землі під будівництво комерційного центру, вирішувалося протягом останнього року шляхом тиску на депутатів міської ради, в т.ч. і з боку затриманого. Ідеться про земельну ділянку між містом Вишневим та Окружної дорогою в районі Жулянського шляхопроводу. За інформацією А.КУЦЯ, земельна ділянка була віддана юридичній особі, зареєстрованій за кілька днів до розгляду цього питання на сесії, засновника її є фірми з офшорних зон – Віргінських островів та штату Делавер.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ГОШКО, якого не випускали з автомобіля, провів у ньому близько години, поки йому на допомогу не прибули співробітники Управління МВС у місті Вишневому. Відразу А.ГОШКО підписав розпорядження про скликання термінової позачергової сесії міської ради сьогодні, 18 вересня.