Вручено 30-тисячне свідоцтво про реєстрацію авторського права

Учора в Державному департаменті інтелектуальної власності вручено тридцятитисячне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі департаменту, свідоцтво №30000 було вручене Олександру КОЗАЧЕНКУ, автору навчально-практичного посібника "Кримінальний процес України".

"Це моє перше свідоцтво про авторське право на посібник, і одразу така приємна несподіванка: свідоцтво №30000 – у мене", - заявив О.КОЗАЧЕНКО.

За його словами, отримати свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Україні не є проблемою: "Я подав усі необхідні документи, отримав консультацію”.

О.КОЗАЧЕНКО впевнений: якщо в Україні навчати людей захищати власні права, у тому числі й авторські, це надасть їм впевненості у своїх силах та в завтрашньому дні, тому таке навчання – необхідна справа для всього суспільства.

Як зазначила начальник відділу підготовки реєстрації авторського права Ірина КУЗЬМОВА, незважаючи на економічну кризу, творчі люди України подають заявки на отримання свідоцтв. Так, за її даними, у 2008 році в період із січня по серпень видано 2148 свідоцтв про реєстрацію авторського права, а в 2009 році відповідно – 2932, що на 784 свідоцтва більше.