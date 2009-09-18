Російський журналіст, якого не пустили в Україну, вилетів до Москви

Російський тележурналіст Ігор БЄЛОКОПИТОВ, якого не пустили в Україну, вилетів до Москви.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, І.БЄЛОКОПИТОВ о 14.04 вилетів з міжнародного аеропорту “Бориспіль” до Москви.

При цьому прикордонники підкреслили, що після прибуття до аеропорту сьогодні о 8.20 І.БЄЛОКОПИТОВА поінформували про заборону йому в’їжджати до України.

Також у Держприкордонслужбі спростували інформацію деяких російських ЗМІ про те, що тележурналіста після прибуття в аеропорт обшукали.

Як повідомляв УНІАН, журналістів телеканалу “Россия” сьогодні вранці затримали в аеропорту “Бориспіль”.

Зокрема, оператор авторської програми журналіста Аркадія МАМОНТОВА Ігор БЄЛОКОПИТОВ повідомив по телефону російському агентству РІА «Новости», що знімальна група А.МАМОНТОВА була затримана у п`ятницю вранці в київському аеропорту "Бориспіль".

"Мене затримали на митниці, допитали, після чого обшукали. Потім мене повідомили, що за брехливу інформаційну пропаганду проти України мені заборонено в`їзд у цю країну протягом п`яти років", - стверджує І.БЄЛОКОПИТОВ.

Після грузинсько-російського конфлікту журналісти, серед яких був І.БЄЛОКОПИТОВ, зняли фільм "Свій - Чужий". У цьому фільмі вони стверджували, що громадяни України брали участь в серпневій війні на стороні Грузії.

Цього разу знімальна група прямувала до України для зйомок нового фільму.

Водночас, як повідомили УНІАН компетентні джерела в правоохоронних органах, І.БЄЛОКОПИТОВУ з червня цього року заборонено в’їзд на територію України відповідно до ст. 25 закону України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» за розповсюдження недостовірної інформації про громадян України.