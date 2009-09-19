Тимошенко привітала винахідників і раціоналізаторів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала всіх науковців, інженерів, винахідників та раціоналізаторів із професійним святом – Днем винахідника і раціоналізатора. Текст привітання розміщено на Урядовому порталі.

“Ви є безцінним надбанням українського народу”, - підкреслюється у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що “розв’язання проблеми належного забезпечення охорони інтелектуальної власності в Україні, на сьогодні, є пріоритетним завданням уряду”.

За її словами, щоб посідати гідне місце серед розвинених країн світу, треба “мобілізувати інтелектуальний і творчий потенціал нації і спільним зусиллям створити належні європейські умови життя для наших співвітчизників”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала науковцям щастя та міцного здоров’я, творчої наснаги, виважених професійних рішень для подальшого збагачення науково-технологічної та культурної спадщини нашої держави.