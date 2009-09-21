Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миру

Сьогодні в усьому світі відзначають Міжнародний день миру, проголошений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй у 1981 році.

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Представництва ООН в Україні, цього року Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун звернувся до урядів та людей всього світу з проханням вирішити надзвичайно серйозну проблему ядерного роззброєння та нерозповсюдження зброї.

9 вересня під час виступу на 62-й міжнародній конференції неурядових організацій в Мексиці ПАН Гі Мун висловив занепокоєння великими запасами ядерної зброї у багатьох країнах.

"У світі накопичено близько 20 тисяч ядерних боєзарядів, які можуть бути приведені в дію. Навіть якщо ядерна зброя не використовується, вона все одно створює величезні ризики. Адже в будь-який момент може статися нещасний випадок. Але найсерйозніша небезпека полягає в тому, що зброя може потрапити до рук терористів", - сказав ПАН Гі Мун.

"Сьогодні сукупні витрати на озброєння усіх держав планети перевищують 1 трильйон доларів на рік, - зазначив Генсек ООН. - При цьому на цілі розвитку у світі в рік витрачається всього 78,6 мільярда доларів".

ПАН Гі Мін вважає, що ці величезні кошти повинні витрачатися не на війну, а на вирішення соціальних проблем у світі, в першу чергу, на боротьбу з бідністю, підвищення рівня охорони здоров`я та освіти.

"Десятки мільйонів жителів планети голодують, маючи на день не більше долара на їжу, у той час як військові витрати у світі становлять 200 доларів на людину", - додав Генсек ООН.

Він закликав людей в усьому світі зробити свій внесок в забезпечення миру.