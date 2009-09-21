Семінар з прав людини для журналістів у Бахчисараї

Національна освітня програма «Розуміємо права людини» спільно з варшавським Гельсінським Фондом з Прав Людини в останній тиждень вересня проведуть семінар з прав людини для українських журналістів.

У заході візьмуть участь 20 журналістів регіональних та загальнонаціональних засобів масової інформації, яких було відібрано з майже 70 претендентів. З учасниками семінару працюватимуть провідні українські і польські експерти та тренери: Ленур Керімов (Гельсінський Фонд з Прав Людини, Варшава), Ева Седлецька («Газета виборча», Варшава), Людмила Шевчук (Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Київ), Сергій Буров (ГО «М’АРТ», Чернігів), Максим Буткевич («Центр Соціальна Дія», Київ), Володимир Яворський (Українська Гельсінська Спілка з Прав Людини, Київ), Алла Тютюнник (Фонд Милосердя та Здоров’я, Херсон), Олександр Бурмагін (Асоціація медіа-юристів, Київ), Роман Романов (Міжнародний фонд «Відродження», Київ).

Протягом семінару учасники отримають та систематизують знання з основ концепції прав людини, познайомляться з національною та європейською системою захисту прав людини, а також заглибляться у деякі специфічні аспекти, що дотичні саме журналістській діяльності: свобода вираження поглядів та право на приватність, «мова ворожнечі», незалежність ЗМІ, журналістська етика у світлі прав людини та багато іншого.

Семінар відбудеться у селищі Баштанівка Бахчисарайського району АР Крим, у готельному комплексі «Алімова балка» з 25 по 30 вересня 2009 року. Захід буде проведено за підтримки Української Гельсінської Спілки з Прав Людини, Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного фонду «Відродження».

Докладніше про захід та про програму дивиться на сайті www.edu.helsinki.org.ua. За додатковою інформацією звертайтеся до координатора програми “Розуміємо права людини» Сергія Бурова за телефоном +38 050 921 99 67, або за електронною адресою rozumiemopravaludyny@gmail.com