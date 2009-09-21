В Донецькій області всіх «п`яних за кермом» міліціонерів звільнено

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО задоволений тим, що в Донецькій області всіх «п`яних за кермом» міліціонерів було звільнено з правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в Донецьку на зустрічі з журналістами.

«У мене немає претензій до керівництва донецької міліції з погляду приховування порушень, а іноді й злочинів, які я, на жаль, маю до керівників в інших областях. Тут всіх п`яних за кермом міліціонерів, всіх 19 міліціонерів звільнено», - сказав міністр. При цьому він додав, що покарання переслідує всіх тих, хто завинив, «тому що служба внутрішньої безпеки разом з ДАІ проводить перевірку автомобілів з синіми номерами, всіх, кого виявляють п`яним за кермом, звільняють автоматично, всіх, хто перебував без документів, притягують до кримінальної відповідальності».

Ю. ЛУЦЕНКО сказав, що йому відомо про випадки ДТП за участю міліції: «Ми маємо справу з десятками по Україні ДТП за участю працівників міліції. Трьохсоттисячний загін міліції – це достатньо багато, й наші співробітники за кермом потрапляють в ДТП, у тому числі й створюють ДТП». Але, він підкреслив, що завдання міліції не «приховувати цього і давати принципову оцінку».

Міністр зазначив, що в Донецькій області кожному подібному злочину було дано «принципову оцінку хоча б тому, що ці справи негайно передавалися в прокуратуру». Він підкреслив, що знає «принципову позицію генерала Миколи КУП’ЯНСЬКОГО (керівника Донецької міліції – УНІАН) у цьому питанні. Як тільки зловживання виявляються, винні особи звільняються з міліції, справа передається в прокуратуру, і, як правило, особи, які скоюють тяжкі злочини, заарештовуються».

Ю. ЛУЦЕНКО нагадав, що, наприклад, йому відомий один з резонансних випадків, коли дільничні сильно побили жінку, підозрювану в розповсюдженні наркотиків. «Так, коли сталася дуже резонансна подія - дільничні завдали жінці, яка підозрюється в розповсюдженні наркотиків, дуже сильні побої, які призвели до передчасного переривання вагітності на другому місяці, всі працівники міліції були звільнені і заарештовані», - розповів міністр. І додав: «При цьому мої вимоги з приводу відповідальності керівників таких горе-міліціонерів, які використовували погони для прикриття, тут повною мірою я одержав відповідь пана КУП’ЯНСЬКОГО, що всіх керівників у всіх цих випадках або рукоприкладства, або хабара, знято з посади. З моєї точки зору, це правильний підхід».