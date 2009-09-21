Карпачова виступила на 12-й сесії Ради ООН з прав людини

15:29, 21 вересня 2009
Права людини
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У Нью-Йорку зібралися омбудсмани з різних країн

Омбудсман України Ніна Карпачова виступила на 12-й сесії Ради ООН з прав людини, що триває в Женеві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на форумі з доповідями виступили Верховний комісар ООН з прав людини Наванетхем ПІЛЕЙ та спеціальні доповідачі з питань сучасних форм рабства та боротьби з торгівлею дітьми. Було представлено доповідь на тему міжнародної солідарності, відбулося засідання щодо дотримання прав мігрантів у місцях тримання під вартою. Активна дискусія розгорнулася на спеціальних засіданнях, присвячених проблемам глобальної продовольчої та фінансової кризи.

Учора, 18 вересня, було обговорено доповідь Генерального секретаря ООН щодо заходів з імплементації міжнародних стандартів у галузі прав людини до національних законодавств країн-членів ООН, включаючи рекомендації з подальшого зміцнення ефективності, гармонізації та реформування системи конвенційних органів. Від імені національних інституцій з прав людини (НІПЛ) зі статусом «А» Європейської групи омбудсманів виступила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Н.КАРПАЧОВА.

Омбудсман України наголосила: “Європейська група національних інституцій з прав людини висловлює свою одностайну підтримку діяльності конвенційних органів з моніторингу дотримання прав людини в країнах-членах ООН і заявляє про намір поглиблювати взаємодію з ними”. НІПЛ, на думку Н.КАРПАЧОВОЇ, виконують унікальну роль важливої ланки, що з‘єднує міжнародну систему прав людини з національними інституціями. Їхня робота є ключовою у забезпеченні застосування міжнародних стандартів у сфері прав людини. Зокрема, участь НІПЛ у процесі конвенційного моніторингу, сприянні ратифікації основних міжнародно-правових документів ООН у галузі прав людини і запровадженні визначених ними стандартів у національні законодавства є найважливішим елементом підтримки зусиль конвенційних органів.

Європейська група національних інституцій з прав людини регулярно здійснює моніторинг, сприяючи імплементації основних міжнародно-правових документів ООН у галузі прав людини на національному рівні. Крім зазначених функцій, НІПЛ здійснюють заходи з недопущення та усунення часткової відміни, застережень та обмежувальних тлумачень положень міжнародно-правових документів ООН у галузі прав людини. Члени Європейської групи, беручи активну участь у процесі виконання рекомендацій і заключних зауважень органів конвенційного моніторингу на національному рівні, керуються у своїх діях Загальними коментарями і заявами органів конвенційного моніторингу. Вони також сприяють розробці нових стандартів та надають матеріали для відповідних заяв, проведення досліджень, забезпечують підтримку діяльності інших механізмів з моніторингу дотримання прав людини.

Членами Європейської групи здійснюється пряма взаємодія з органами конвенційного моніторингу. НІПЛ подають паралельні або незалежні доповіді для розгляду конвенційними органами, беруть участь у їх засіданнях, у представленні національних доповідей, а також надають країнам-учасницям необхідну допомогу і коментарі у процесі розробки первинних та періодичних доповідей.

Органами конвенційного моніторингу визнається важливе значення діяльності НІПЛ у просуванні стандартів основних міжнародно-правових документів ООН у галузі прав людини та участі в процесі моніторингу. Національним інституціям з прав людини відводиться дедалі вагоміша роль при представленні національних доповідей.

Вітаючи можливість участі своїх членів у щорічних засіданнях конвенційних органів ООН, Європейська група, як заявила Н.КАРПАЧОВА, вважає необхідним надати національним інституціям з прав людини офіційний статус в кожному конвенційному органі ООН, а також формально визначити характер і напрями взаємодії конвенційних органів і НІПЛ, зокрема через надання членам Європейської групи права на виступи під час заслуховування національних доповідей. Таким чином члени конвенційного Комітету зможуть використовувати досвід національних інституцій, зазначила омбудсман.

 

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