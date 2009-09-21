Доведені до відчаю офіцери закликають навести лад у державі

Доведені до відчаю офіцери Збройних сил України закликають громадськість і поміркованих політиків навести порядок у державі та забезпечити нормальні умови для життя і служби.

На цьому наголошується у переданому УНІАН зверненні офіцерів 8-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України (м. Житомир) до журналістів, громадських організацій та поміркованих політиків.

“Ми – військові – поза політикою. Але ми живемо в країні, яку політики з олігархами практично зруйнували і поділили по зонах впливу між собою. Ми на собі на Житомирщині відчуваємо як хабарництво та корупція роз‘їдають та нищать нашу державу, яку ми маємо захищати. Більшість з нас підтримує колишнього міністра оборони ГРИЦЕНКА за пропозицію саджати у в’язницю пожиттєво хабарників та корупціонерів”, - йдеться у зверненні.

За словами військовослужбовців, “мізерне фінансування військових практично зупинило бойову підготовку, а наші сім‘ї доводить до розлучень і міжособистісних негараздів”.

“Ми також закликаємо політиків закрити всі “фронти змін”, оскільки вони взагалі не мають уяви про військову справу, і зайнятися реальним підняттям економіки країни замість “обробки електорату”, - заявляють офіцери.

Вони також зауважують, що “соромно перед своїми колегами з Росії та Білорусі, які сміються над і запитують – то для чого ви збираєтесь свою країну захищати, якщо вона над вами так знущається?”

“Тому звертаємось до журналістів, громадських організацій, поміркованих політиків за допомогою у наведенні ладу в країні, оскільки віри до високих керманичів нашої держави вже немає!”, – заявляють офіцери і наголошують, що “плекають надію на тих, для кого армія ще має авторитет і залишається островом порядку та дисципліни”.