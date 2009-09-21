22 вересня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто забезпечує стабільність програм з профілактики ВІЛ/СНІД та догляду ВІЛ-інфікованих людей в Україні?”. МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» та ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» оголосять умови підписаних угод з Глобальним фондом для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією на виконання другої фази програми 6 раунду та наведуть дані із планованого державного забезпечення стабільності програм та виконання Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ/СНІД. Учасники: Андреас Тамберг, порт фоліо-менеджер Глобального фонду для боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією, Володимир Жовтяк, голова правління ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ», Андрій Клепіков, виконавчий директор МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.