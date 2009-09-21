Круглий стіл на тему: “Місце та роль громадянського суспільства в конституційному процесі”

22 вересня - 11-00- Круглий стіл на тему: “Місце та роль громадянського суспільства в конституційному процесі (обговорюємо проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України”). Організатор – Національний інститут стратегічних досліджень (вул.. Пирогова, 7-а, 3-й поверх, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8-096-698-46-01, e-mail: oi-zdioruk@niss.gov.ua.

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