Акція - пікет на знак протесту проти порушення законів про соціальні гарантії пенсіонерів і інвалідів

22 вересня - 12-00 - На Майдані Незалежності розпочнеться акція - пікет з виставленням намету, організована Ніною Батовською, яка на знак протесту проти порушення законів про соціальні гарантії пенсіонерів і інвалідів вимагає виходу з громадянства України (Майдан Незалежності, 2, між Головпоштамтом і приміщенням ФПУ). Телефон: (093)253-91-56.