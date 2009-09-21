23 вересня - 12-00- Прес-конференція на тему: “Чи можливий Майдан-2010 після прийняття нової редакції Закону “Про порядок організації і проведення масових заходів”?, присвячена проекту Закону України «Про порядок організації та проведення мирних заходів». Учасники: керівник УІС Андрій Левус, народні депутати України Олесь Доній, Юрій Гнаткевич та Андрій Парубій, а також політв’язні акції «Україна без Кучми!» Ігор Мазур та Руслан Зайченко ( Центр національного відродження, вул. Ярославів Вал, 9). Телефони: 8050 384 52 04, 8093 605 67 56.