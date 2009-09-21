Прес-конференція на тему: «Майбутнє української адвокатури. Чи будуть послуги адвокатів доступні українцям?»
16:44, 21 вересня 2009Права людини
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23 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Майбутнє української адвокатури. Чи будуть послуги адвокатів доступні українцям?». Учасники: голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Володимир Висоцький та народний депутат України Володимир Пилипенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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