23 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Майбутнє української адвокатури. Чи будуть послуги адвокатів доступні українцям?». Учасники: голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України Володимир Висоцький та народний депутат України Володимир Пилипенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.