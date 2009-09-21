24 вересня - 9-30 - Відбудеться відкриття міжнародної конференції «Друга світова війна та (від)творення історичної пам’яті в сучасній Україні». Серед організаторів: Британська Рада України, Бюро освіти і культури при Державному департаменті США, Гете інститут, Київ, Інститут історії України НАНУ, Програма імені Фулбрайта в Україні, Український інститут національної пам’яті та інші. Конференція триватиме до 27 вересня (Гете Інститут, вул. Волоська, 12/4). Телефон: 8(050) 348-68-20.