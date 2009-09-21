Акція протесту біля будівлі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

24 вересня - 11-00 - ВГО "Центр захисту прав людини "Свобода" проведе акцію протесту біля будівлі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб привернути увагу громадськості до незадовільної роботи Уповноваженого, та нереалізації повною мірою важелів повноважень, якими наділений омбудсман для захисту прав і свобод людини і громадянина (вул. Інститутська, 21/8) . Збір о 10-30. Телефони: 8-063-717-25-94, 8-093-804-55-55, 8-093-804-33-33.

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