Україна може претендувати на місце у ТОП-30 країн світу

166 випускників – спеціалістів та магістрів з інтелектуальної власності – зможуть захищати, консультувати та працювати фахівцями державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного департаменту інтелектуальної власності, днями у Міністерстві освіти і науки України відбулося урочисте вручення дипломів про освіту випускникам Державного інституту інтелектуальної власності.

За словами ректора Державного інституту інтелектуальної власності Володимира ПАРХОМЕНКА, випускники працевлаштовані, мають гарну репутацію, задіяні в усіх органах державної влади – на митниці, в охоронних органах, сферах судочинства та інтелектуальної власності тощо.

"Україна є державою з величезним науковим та інтелектуальним потенціалом, з яким вона може претендувати на місце тридцятки провідних держав світу. І чи потрапить Україна до цього списку, залежить від того, наскільки добре буде працювати інтелектуальний продукт, наскільки будуть налагоджені місточки від лабораторії дослідників, де народжуються ідеї, до інноваційного виробництва, де ці винаходи можуть втілюватися в життя, наскільки буде ефективним процес комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, наскільки добре вони будуть захищені", - сказав заступник міністра освіти і науки України Максим СТРІХА.

Випускники інституту виступили зі словами подяки викладачам та ректору.