У Дніпродзержинську подружжя продавало власну дитину

У Дніпродзержинську співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми затримали подружжя, яке намагалося за 7,5 тис. євро продати власну дитину 2008 р. народження.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУМВС у Дніпропетровській області.

30-річна жінка та її 32-річний чоловік 19 вересня за допомогою смс-повідомлення розмістили оголошення про продаж власної малолітньої дитини до служби повідомлень телетексту на одному з каналів супутникового телебачення. Злочинний намір подружжю до кінця довести не вдалося з незалежних від них обставин

За даним фактом слідчим відділом Дніпродзержинського міського управління міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Дитина перебуває в одній з лікарень Дніпродзержинська.