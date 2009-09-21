Презентація книги Махатми Ґанді «Око за око робить усіх сліпими» та показ фільму «Ґанді» - до Міжнародного дня ненасильства

2 жовтня о 18.00 у Міжнародний день ненасильства Східно-європейський інститут розвитку за сприяння Посольства Індії в Україні презентує книгу Махатми Ґанді українською «Око за око робить усіх сліпими» та показ фільму «Ґанді» англійською мовою режисера Річарда Атенборо (2 год 35 хв.). Місце проведення - Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6, 2-й поверх. Вхід вільний.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter