Убивство Гончарова на Жуковому острові не було замовним?

Убивство еколога Олексія Гончарова на Жуковому острові в Києві не було замовним, переконаний адвокат затриманого у даній справі Ігоря НОНІКА Анатолій ГРАБЧАК.

Про це А.ГРАБЧАК сказав на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, І.НОНІКУ пред`явлено звинувачення в тому, що він є одним з організаторів убивства.

“Насправді, якщо розібратися, що це було за вбивство, і чи було це взагалі вбивство, то можу сказати, що деякою мірою в цьому винна і преса, яка з банальної події зробила вбивство на замовлення. Я вам з упевненістю можу сказати, що ніякого замовного вбивства не було”, - заявив А.ГРАБЧАК.

Він описав події, які відбулися в день загибелі О.ГОНЧАРОВА, посилаючись на вивчені матеріали свідчень дружини еколога й інші матеріали слідства. Так, за його словами, дві людини, особи яких досі не встановлені, попросили у О.ГОНЧАРОВА човен.

“Він їх просто відправляє, можливо, з нецензурними словами. Вони йдуть. Він їх наздоганяє разом з дружиною і починає пояснювати їм, що це його територія, що їм тут робити нема чого. Ну, відповідно, реакція наступна – людина вдарила його, а у відповідь постраждалий Гончаров вихоплює пістолет, здійснює постріл і відповідна реакція... В результаті між ними виникає бійка. Але нападаючий виявився сильнішим...”, - розповів адвокат.

“Про вбивство тут не йшлося і не могло йтися. Тут є, принаймні, завдання тілесних ушкоджень, що спричинили смерть постраждалого. А якщо враховувати, що людина захищалася від людини, яка застосувала щодо нього зброю, то тут взагалі йдеться про необхідну оборону. Ну, щонайбільше, може йтися про перевищення необхідної оборони”, - впевнений А.ГРАБЧАК.

Адвокат також стверджує, що правоохоронці безпідставно затримали І.НОНІКА.

“Людина має бути затримана, заарештована, їй має бути пред`явлене звинувачення тільки в тому випадку, якщо є досить доказів, як цього вимагає закон. А їх немає – жодного свідчення, ні свідків, ні єдиного речового доказу. Абсолютно нічого немає”, - заявив А.ГРАБЧАК.

У свою чергу, присутня на прес-конференції дружина І.НОНІКА Вікторія НОНІК заявила, що співробітники міліції застосовували до її чоловіка незаконні методи дізнання. Зокрема, вона повідомила, що її чоловіка затримали три місяці тому в Криму, куди він поїхав до друзів.

“Ні про що не кажучи, вони скрутили мого чоловіка, одягнули наручники, посадили в машину. Дозволили взяти з собою лише речі особисті і відвезли. Весь шлях, який вони везли, – це був просто жах, тому що відбувалися неймовірні речі”, - стверджує дружина.

Вона заявила, що міліціонери везли І.НОНІКА до Києва, а дорогою знущалися і принижували, крім того, в Голосіївському РВВС Києва його також катували і били з метою одержати визнання в скоєнні злочину.

“Вони весь час змушували його дати свідчення на себе, на злочин, у якому він не брав жодної участі і не має жодного стосунку”, - сказала дружина заарештованого.

Вона продемонструвала фотографії побитого І.НОНІКА, які вдалося зробити в Києві у присутності адвоката на другий день його затримання.

У свою чергу, А.ГРАБЧАК додав, що на все те, що відбувалося з І.НОНІКОМ під час затримання й арешту було відправлено скарги до відповідних інстанцій.

“Відповідно до закону, на те, щоб ухвалити рішення про побиття НОНІКА, законом дається 3 дні. Принаймні, якщо для цього необхідна додаткова перевірка, дається 10 діб. Але вже минуло 2 місяці”, - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2009 р. двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району Києва А.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину.

Два останніх роки життя А.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові, що його здійснювали декілька фірм. За декілька днів до загибелі він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.

Громадські активісти й екологи пов`язують убивство А.ГОНЧАРОВА виключно з його громадською діяльністю.