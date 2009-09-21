В Черкасах затримано міліціонера-хабарника

Працівники внутрішньої безпеки Головного управління МВС України в Черкаській області затримали працівника патрульно-постової служби, який намагався отримати хабара в сумі 1 тис. 500 грн. від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління МВС України в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО.

За його словами, в складній схемі отримання хабара працівник ППС задіяв своїх рідних, які мали убезпечити міліціонера від відповідальності.

Як зазначив М.ЛУШПІЄНКО, затриманий працівник патрульно-постової служби вже відсторонений від виконання службових обов`язків. Всі матеріали направлено в прокуратуру Черкаської області. Крім того, отримає покарання і керівник цього міліціонера, який допустив факт хабарництва, сказав керівник ГУ МВС України в Черкаській області.