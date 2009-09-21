Міліція: Підозрюваного у вбивстві Гончарова не били

У столичному главку міліції відкидають звинувачення у застосуванні фізичного насильства до затриманого за підозрою у вбивстві на Жуковому острові еколога Олексія Гончарова Ігоря НОНІКА.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві.

«Керівництво Головного управління МВС України у м. Києві заявляє, що жодні засоби фізичного або психологічного тиску з боку працівників слідчого управління до цього громадянина не застосовувалися», - зазначили в ЦГЗ.

Також у столичному главку міліції наголосили, що заяви про вчинення насильницьких дій стосовно І.НОНІКА можна розцінювати як перешкоджання слідству та встановленню істини у справі.

У міліції нагадали, що наразі затриманий І.НОНІК перебуває в слідчому ізоляторі №13, що підпорядкований Міністерству юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня 2009 р. двоє невідомих убили 59-річного жителя Голосіївського району Києва А.Гончарова. Ці ж особи побили його дружину.

Два останніх роки життя А.Гончаров добивався припинення незаконного видобутку, намивання і продажу піску на Жуковому острові, що його здійснювали декілька фірм. За декілька днів до загибелі він водив на місця незаконного видобутку піску знімальну групу одного з центральних телеканалів.

Громадські активісти й екологи пов`язують убивство А.ГОНЧАРОВА виключно з його громадською діяльністю. Адвокат і дружина підозрюваного у справі І.НОНІКА заявили, що правоохоронці безпідставно його затримали і застосовували до нього незаконні методи дізнання.