На Черкащині закрили ізолятор з нелюдськими умовами

Розпорядженням начальника Головного управління МВС в Черкаській області Миколи ЛУШПІЄНКА закрито ізолятор тимчасового утримання в Смілянському міськвідділі ГУ МВС в Черкаській області.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник відділу регіонального контролю управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС Володимир БАТЧАЄВ, на закритті цього ізолятора наполягала громадська рада при УМВС через неналежні умови тримання громадян. Смілянський ізолятор тимчасового утримання закрито до того часу, поки умови утримання громадян не будуть поліпшені.