Міліція тисне на потерпілого журналіста?

Фотокореспондент УНІАН Віталій ДАНИЛЬЧЕНКО, якого побили під час зйомок конфлікту навколо коньячного заводу „Таврія” на Херсонщині, заявляє, що слідство в прокуратурі міста Нова Каховка схиляє його до того, аби він дав свідчення, згідно з якими він не виконував своїх професійних обов’язків в момент зйомок.

Про це він розповів кореспонденту агентства.

Зокрема, за словами В.ДАНИЛЬЧЕНКА, слідчий прокуратури під час опитування "намагався ставити деякі провокаційні запитання, щоб відповіддю на них підвести під те, що на момент конфлікту на заводі я нібито не виконував професійні обов’язки журналіста".

У свою чергу, як повідомили у незалежній медіа-профспілці, правозахисник Олег МАРТИНЕНКО вважає, що такий підхід може бути від того, що слідство не бажає погіршувати статистику - адже перешкоджання журналістській діяльності є таким злочином, що псує статистику показників, “а оцінка діяльності міліції з боку керівництва через статистичні показники залишилася нам у спадок від СРСР і досі не змінилася”.

Друга версія О.МАРТИНЕНКА полягає в тому, що в конфлікті винні не лише нападники, але й захисники заводу. І останні впливають на слідство, аби не псувати собі імідж правдоборців. Хоча ці правдоборці травмували журналіста, зазначив правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня приблизно о 20.15 група невідомих намагалася штурмом захопити адміністративну будівлю заводу ВАТ «Агропромислова фірма «Таврія».

До адмінбудинку заводу під`їхали три автобуси з невідомими в кількості майже 170 осіб, вдягнутими в чорну уніформу та екіпіровані спецзасобами, які вдалися до спроби штурму адмінбудівлі.

На захист заводу виступили його співробітники та місцеві жителі, в цілому близько 1 тис. чоловік.

4 вересня мер Нової Каховки Володимир КОВАЛЕНКО заявив, що спроба захоплення «Таврії» була пов`язана зі вступом на посаду нового директора.

Під час рейдерського захоплення адмінбудівлі заводу "Таврія" постраждав фотокореспондент УНІАН по Херсонській області В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Охоронці заводу, визнавши В.ДАНИЛЬЧЕНКА за фотографа з боку нападників, завдали йому тілесних ушкоджень і розбили фотоапаратуру.