Інформація про новий генплан Одеси виявилася секретною

Активісти екологічних організацій з`ясували, що пояснювальна записка до проекту нового генерального плану міста є засекреченою.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН відповіді Управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на запит активістки "Екологічної команди Одеси" Оксани ШТОКАЛО про надання пояснювальної записки до проекту нового генплану міста.

Як з`ясувалося, документ, що майже два роки активно обговорюється, в тому числі на громадських слуханнях, не підлягає розголошенню. Як вказано у листі за підписом начальника управління Б.БРОВІНА, "пояснювальна записка до Генерального плану м. Одеси має гриф "Для службового користування". Як запевняє посадовець мерії, "інструкцією... не передбачено зняття і видачу копій громадянам, а також здійснення ними виписок з документів з грифом "Для службового користування".

Правозахисники вважають, що пояснювальна записка до генерального плану Одеси містить важливу інформацію про екологічний стан та умови життя мешканців міста. "Будь-яке обмеження доступу до інформації про стан довкілля є недопустимим і прямо заборонено Конституцією України", – коментує ситуацію співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ. Він вбачає в ситуації істотне порушення прав громадян на інформацію, на участь в місцевому самоврядуванні та на безпечне довкілля.

Таку точку зору поділяє і член правління Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЧЕМЕРИС. "Одеситам було показано креслення генерального плану, але зміст пояснювальної записки виявився недосяжним. Обговорювати генплан в такий спосіб – це все одно, що вивчати Шекспіра за коміксами", – сказав він.

На думку екологів, мета тих, хто наклав гриф обмеження доступу – приховати інформацію про те, що запропонований генплан значно погіршить екологічну обстановку в місті.

Активістка "Екологічної команди Одеси" О.ШТОКАЛО заявляє, що не збирається миритися з таким станом речей. "Я найближчим часом через суд буду вимагати оприлюднення текстової частини Генплану та притягнення до відповідальності посадовців управління, винних у приховуванні суспільно важливої інформації", – каже вона.

О.ШТОКАЛО також зауважує, що таке приховування є порушенням вимог Орхуської конвенції і може спричинити міжнародні санкції проти України.